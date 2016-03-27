В Пакистане террорист-смертник подорвал себя в парке: 38 погибших, множество раненых (фото)
19:20, 27 марта 2016Мир
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Взрыв произошел в парке Гульшан-и-Икбал на юго-западе города вечером в воскресенье.
REUTERS
Жертвами взрыва в пакистанском Лахоре стали 38 человек, десятки людей пострадали, сообщает Медуза со ссылкой на BBC.
По данным пакистанской The Nation, в результате взрыва погибли по меньшей мере 60 человек, пострадали 250 человек.
Взрыв произошел в парке Гульшан-и-Икбал на юго-западе города вечером в воскресенье.
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В полиции сообщили, что взрывное устройство привел в исполнение смертник.
Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.
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