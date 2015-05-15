В Пакистане возводят 40-метровый крест

Пакистанский бизнесмен Парвез Генри Джилл в ближайшее время закончит возведение креста высотой с 14-этажный дом в Карачи. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

По словам 58-летнего Джилла, который всю жизнь был ревностным христианином, четыре года назад во сне к нему явился Господь и поручил найти способ, дабы защитить пакистанских христиан от насилия и злоупотреблений. Джилл проснулся и решил воздвигнуть самый большой в Азии крест. «Он станет символом Господа, и всякий, кто его увидит, избавится от тревог», — пояснил бизнесмен. Как заявил Джилл, он надеется, что крест ободрит пакистанских христиан и внушит им надежду.

Для строительства он выбрал вход на христианское кладбище города Карачи. Из 100 мусульманских рабочих, нанятых Джиллом, 20 уволились, когда поняли, что именно они строят, но на помощь пришли местные христиане, и сооружение будет закончено даже раньше, чем ожидалось. Его высота составит более 42,5 метров, длина перекладины — почти 13 метров. На торжественное открытие бизнесмен планирует пригласить папу Римского Франциска, премьера Пакистана Наваза Шарифа, королеву Великобритании Елизавету II и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

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Согласно последней переписи, в Пакистане проживают около 180 миллионов человек, из них 1,5 процента исповедуют христианство различных конфессий. Лидеры протестантских и католических общин, однако, утверждают, что власти намеренно занижают число христиан, которые, по их данным составляют 5,5 процента населения. В последние годы наблюдается массовое бегство пакистанских христиан из страны из-за постоянных нападений со стороны исламских экстремистов.

В 2013 году в результате теракта в храме в Пешаваре погибли более 100 человек. В марте 2014 года два смертника подорвали себя во время церковных служб в Лахоре, жервами терактов стали 15 человек. В ноябре разъяренная толпа заживо сожгла в кирпичной печи христианскую пару, которую ложно обвинили в уничтожении Корана, а в апреле 2015 года 14-летнего мальчика-христианина избили, облили керосином и подожгли. Он скончался от ожогов неделю спустя.