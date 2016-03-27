В Финляндии перед пасхальной службой подожгли старинную церковь (фото)

Об этом сообщает местная газета Kaleva со ссылкой на спасательный департамент, передает РБК.

Сообщение о пожаре поступило в службу в субботу, 26 марта около 19:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Когда спасатели прибыли на место, церковь уже полыхала, отметили в ведомстве. Через час после сообщения рухнула колокольня - церковь была уже практически полностью разрушена. Церковное имущество спасти не удалось. Информации о пострадавших нет.

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Вечером в церкви должна была пройти пасхальная служба.

Рядом с местом происшествия находится медицинский центр, однако риска распространения огня на другие здания в настоящий момент нет, добавил представитель департамента.

По данным издания, полиция по горячим следам задержала подозреваемого в поджоге. Отмечается, что мужчина сознался в содеянном в ходе предварительного допроса.