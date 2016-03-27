Христиане западного обряда отмечают Пасху (фото)

Об этом сооющает 5 канал со ссылкой на "Радио Ватикана".

"В католической церкви латинского обряда в ночь перед Христовым Воскресением отправляется богослужение. Церковь вспоминает эту святую ночь, в которой воскрес Христос Господь. Это самое святое, самое древнее, самое важное и самое богатое по содержанию бдение всего литургического года", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что после богослужения, папа Франциск возглавит процессуальное шествие со свечами к базилике. В день самого праздника Пасхи (по григорианскому календарю) на площади перед базиликой святого Петра в Ватикане понтифик совершит торжественную пасхальную литургию, после которой обратится с традиционным посланием "Urbi et orbi" (городу и миру) на разных языках мира.

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Как известно, 26 марта у верующих западного обряда - Великая суббота, канун Пасхи, которая приходится на 27 марта. Христиане восточного обряда в соответствии с юлианским календарем будут праздновать Пасху 1 мая.