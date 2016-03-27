НАТО хочет задействовать самолеты-разведчики U-2 для мониторинга передвижения войск РФ у границ Украины

Об этом сообщает "Газета.Ru" cо ссылкой на The Independent.

Бридлав сказал, что Россия представляет собой «долгосрочную экзистенциальную угрозу» для Соединенных Штатов.

Он отметил, что самолеты-разведчики U-2 окажутся мощным инструментом в мониторинге любого внезапного движения российских войск на границе стран Балтии или Украины.

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