НАТО хочет задействовать самолеты-разведчики U-2 для мониторинга передвижения войск РФ у границ Украины
05:44, 27 марта 2016Мир
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Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал США Филип Бридлав заявил, что необходимо вернуть в Европу самолеты-разведчики U-2 для того, чтобы вести наблюдение за возрождающейся агрессией России.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" cо ссылкой на The Independent.
Бридлав сказал, что Россия представляет собой «долгосрочную экзистенциальную угрозу» для Соединенных Штатов.
Он отметил, что самолеты-разведчики U-2 окажутся мощным инструментом в мониторинге любого внезапного движения российских войск на границе стран Балтии или Украины.
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Напомним, ранее командующий НАТО назвал Россию "угрозой для существования" США и Европы
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