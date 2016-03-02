Главнокомандующий войск НАТО в Европе предостерег от обострения конфликта на Донбассе

Об этом заявил главнокомандующий войск НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, передает украинская редакция "Немецкой волны". Генерал отметил, что за последнюю неделю на линии соприкосновения на Донбассе зафиксировали 450 вооруженных инцидентов. "В этих атаках наблюдаются тревожные тенденции, в частности то, что часть столкновений теперь происходит в местах, которые до сих пор были спокойными (...) а также то, что тип и способ атак указывает на использование оружия которое было ранее запрещено", - сказал Филипп Бридлав.

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Он добавил, что Россия за последний год отправила в Украину более тысячи единиц военной техники, включая БТРы и артиллерию.

США, продолжил он, нужны дополнительные ресурсы в Европе, которая имеет дело с "агрессивной Россией". Со времен "холодной войны" присутствие военных США в Европе упало с полумиллиона человек до 62 тыс.