Только США сражаются за Украину, все остальные держат рты на замке - Трамп
05:13, 27 марта 2016Мир
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Кандидат в президенты США миллиардер Дональд Трамп считает, что только США по-настоящему борются за Украину.
REUTERS
Об этом он заявил в интервью The New York Times, передает РБК.
«Мы сражаемся за Украину, но больше никто этого не делает, разумеется, кроме самой Украины. И я считаю, что это несправедливо и нелогично», - сказал Трамп.
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Он подчеркнул, что страны, граничащие с Украиной и в целом страны Европы не слишком вовлечены в украинский кризис.
«По факту, им (странам Европы) нужен российский газ, российская нефть и другие вещи, поэтому они просто держат рты на замке», - заключил миллиардер.
Ранее Трамп заявил, что ситуация в Украине должна волновать европейские страны больше, чем США
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