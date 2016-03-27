Только США сражаются за Украину, все остальные держат рты на замке - Трамп

Об этом он заявил в интервью The New York Times, передает РБК.

«Мы сражаемся за Украину, но больше никто этого не делает, разумеется, кроме самой Украины. И я считаю, что это несправедливо и нелогично», - сказал Трамп.

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Он подчеркнул, что страны, граничащие с Украиной и в целом страны Европы не слишком вовлечены в украинский кризис.

«По факту, им (странам Европы) нужен российский газ, российская нефть и другие вещи, поэтому они просто держат рты на замке», - заключил миллиардер.

Ранее Трамп заявил, что ситуация в Украине должна волновать европейские страны больше, чем США