Туск: на саммите Турция-ЕС будут искать пути сохранения Шенгенской зоны

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, выступая в Европарламенте, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Большое количество новоприбывших, которое мы до сих пор фиксируем, должно снизиться и быстро", - отметил Дональд Туск, подчеркнув, что именно поэтому встречу проведут в начале марта.

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Как добавил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, ожидается, что лидеры всех 28 стран ЕС примут участие в саммите. Также будут проведены отдельные переговоры относительно путей сохранения Шенгенской зоны.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля стало известно, что саммит Евросоюз-Турция по вопросам миграции запланирован на 7 марта. Он должен был состояться в конце февраля, но из-за теракта в Анкаре был отменен.