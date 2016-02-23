Назначена дата саммита ЕС-Турция по проблеме мигрантов

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. «Еврокомиссия стремится к реализации плана действий с Турцией, в частности, в свете саммита, который пройдет, я полагаю, 7 марта»,- сказал он.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре пригрозил европейским политикам выпустить всех содержащихся на территории его страны мигрантов дальше в Европу. По словам турецкого президента, он устал от постоянного давления со стороны ЕС и ООН по вопросам мигрантского кризиса и подчеркнул, что турецкие власти не идиоты.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля стало известно, что Евросоюз и Турция договорились провести специальный саммит, посвященный проблеме мигрантов.