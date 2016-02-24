С начала года в Италию и Грецию прибыли более 110 тысяч беженцев

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила в Женеве Международная организация по миграции (МОМ), передает Deutsche Welle.

Только до греческого побережья, включая острова Лесбос, Кос и Самос, достались более 102,5 тысячи искателей убежища и мигрантов. В прошлом году к отметке в 100 тысяч беженцев и мигрантов, прибывших морем в Грецию, дошло только в июне.

Еще более 7,5 тысяч человек добрались в 2016 году Средиземным морем в Италию, говорится в сообщении МОМ, опубликованном на официальном сайте организации.

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Рискованное путешествие в Европу для многих стало последним. По меньшей мере 413 человек лишились жизни вследствие многочисленных аварий лодок и других плавсредств, которыми они пытались добраться до европейского побережья. От начала года только в Эгейском море (часть Средиземного моря между Турцией и Грецией) произошло наибольшее количество трагических инцидентов, что в целом стоили жизни 321 человеку.

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Представитель МОМ отметил, что мигранты и искатели убежища, которые прибывают в Италию, часто "находятся в очень плохом состоянии, пережив насилие со стороны контрабандистов-перевозчиков в Ливии". Женщины, по его словам, часто становятся объектом торговли людьми.