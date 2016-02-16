Вышеградскася группа: Орбан хочет создать "вторую линию обороны" - Die Presse

Об этом сообщает Ханс-Йорг Шмидт в статье "Вышеградская группа: Орбан хочет создать "вторую линию обороны", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Это могли бы быть прекрасные дни на Влтаве: премьер-министр Чехии Богуслав Соботка мог бы пригласить троих своих коллег из Венгрии, Польши и Словакии на праздничный ужин. 25-летняя Вышеградская группа на природе могла бы наслаждаться вином из Моравии и рассказывать старые истории.

Возможно, в ходе текущей юбилейной встречи еще будет праздничный ужин, но нынешний миграционный кризис может привести к тому, что у некоторых участников стейк застрянет в горле.

Вышеградская группа идет на конфронтацию с Берлином. Балканский маршрут должен быть более закрытым для беженцев. Речь идет о "плане Б" на случай, если Греция и Турция не смогут ограничить приток, подчеркнули главы правительства в совместном заявлении. "Мы не можем бросить Балканы на произвол судьбы", - сказал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на саммите в Праге. Он также призвал ЕС помочь в этом регионе. "Мы полны решимости контролировать поток беженцев и управлять им", - сказал президент Македонии Иванов. Его страна строит второй забор из колючей проволоки на границе с Грецией.

Вмешательство Берлина

Когда стало известно, что именно собираются обсуждать главы правительств, и что они также пригласили представителей Македонии и Болгарии, Берлин начал внимательно прислушиваться. Он отправил своего посла навести справки. Если верить премьеру Словакии Роберту Фицо, то сбор информации в Братиславе не состоялся. Немецкий посол не обрадовался тому, что собравшиеся в Праге настроены на конфронтацию с Ангелой Меркель. Дипломат заявил, что в Праге должен быть принят "план Б". Поскольку Греция не в состоянии справиться с тысячами беженцев, то в будущем на границах Македонии / Греции и, соответственно, Болгарии / Греции Балканского маршрута не будет. Афинам, конечно, не повезло, но по-другому поток беженцев сейчас не остановить.

Нетрудно догадаться, кто стоит за этим "планом Б". Разумеется, Виктор Орбан, который уже назвал миграционный кризис не "европейским", а "немецким". В Праге он потребовал создать "вторую линию обороны" к югу от своей страны. Политика гостеприимства не только доказала свою несостоятельность, но и повлекла за собой угрозу терроризма и страх. На втором месте, словак Роберт Фицо, который каждое утро, прежде чем посмотреть в зеркало, проверяет свой рейтинг популярности. У него три недели до выборов, и, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство, он регулярно пугает своих граждан страшилками о «неспособных к адаптации ордах мусульманских беженцев". И новый польский премьер, Беата Шидло, в Берлине заявила об отклонении от курса Меркель.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка более осторожен. В отличие от Фицо и Орбана, он осознанно не выступал против постоянного распределения беженцев. Поэтому Соботка находится под давлением со стороны президента Милоша Земана. В радиоинтервью он заявил, что, в конечном итоге, в ЕС останутся только Соботка и Меркель, и Соботка разозлит своих потенциальных избирателей, потому что не решается возразить канцлеру. Эти высказывания помогают Земану получить поддержку большинства чехов. Но Соботка отнюдь не поклонник курса Меркель. Вместе с Польшей, Венгрией и Словакией, он обвиняет канцлера в том, что она самостоятельно приняла решение проводить политику открытых дверей, не советуясь с соседями. Но в отличие от остальных, Соботка не хочет полностью разрывать отношения с Меркель.

Один козырь у Соботки все же есть. Приглашенный в Прагу болгарский премьер Бойко Борисов, по данным чешских СМИ, сообщил Меркель по телефону, что он против укрепления границы с Грецией. Таким образом, бунтарский саммит в Праге, в конечном счете, может оказаться безрезультатным. К счастью для Меркель, которая сможет следовать своему плану А с Турцией.