В результате взрыва у дворца президента Йемена погибли 7 человек
18:47, 28 января 2016Мир
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При подрыве автомобиля террористом-смертником возле президентского дворца в одном из крупнейших городов Йемена Адене погибли по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены.
REUTERS
Президент Абд Раббу Мансур Хади, по сообщениям СМИ, во время взрыва находился в своей резиденции, но не пострадал, передает Би-би-си.
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Источники в силовых структурах Йемена предполагают, что атака смертника была направлена против колонны военных автомобилей, которые проезжали через КПП на подступах к президентскому дворцу.
Экстремистская группировка "Исламское государство", по некоторым сообщениям, взяла на себя ответственность за этот теракт.
Президент Йемена вернулся в страну в ноябре, после того, как город Аден был освобожден от повстанцев-хуситов.
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