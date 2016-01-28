В результате взрыва у дворца президента Йемена погибли 7 человек

Президент Абд Раббу Мансур Хади, по сообщениям СМИ, во время взрыва находился в своей резиденции, но не пострадал, передает Би-би-си.

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Источники в силовых структурах Йемена предполагают, что атака смертника была направлена против колонны военных автомобилей, которые проезжали через КПП на подступах к президентскому дворцу.

Экстремистская группировка "Исламское государство", по некоторым сообщениям, взяла на себя ответственность за этот теракт.

Президент Йемена вернулся в страну в ноябре, после того, как город Аден был освобожден от повстанцев-хуситов.