В Йемене в результате боев правительственных войск с повстанцами погибли 68 человек

По меньшей мере 68 человек были убиты в борьбе между правительственными войсками и повстанцами на северо-западе страны, сообщает Радио Свобода.

"Военные источники сообщают, что 19 декабря 28 солдат были убиты недалеко от города Харад возле границы с Саудовской Аравией, шиитские повстанцы Хути говорят, что они потеряли 40 бойцов", - говорится в сообщении.

Еще 40 проправительственных военных и 50 повстанцев, как сообщается, были ранены.

Харад был захвачен силами, лояльными правительству, в начале этой недели.

Борьба продолжается, несмотря на поддержку ООН режима прекращения огня и мирные переговоры между Хути и правительственной делегацией в Швейцарии, которые начались 17 декабря и продолжаются до 20 декабря.

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В течение девяти месяцев боевых действий в Йемене погибли более 5,8 тысячи людей, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от насилия.

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Кризис в Йемене усугубляется действиями членов экстремистской группировки "Исламское государство" и союзных им экстремистов, связанных с "Аль-Каидой", которые стремятся захватить территории на юге и востоке страны.