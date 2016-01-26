В Париже бастующие таксисты перекрывают дороги и жгут шины, есть пострадавший (фоторепортаж)

Во вторник утром в Париже началась масштабная забастовка таксистов, авиадиспетчеров и госслужащих, передает International Business Times.

Читайте такжеОлланд: видео с боевиками ИГ не запугает французов

Сотни автомобилей такси, к которым присоединились также испанские и бельгийские, заблокировали несколько важных перекрестков и дорог, сообщает Associated Press. Кроме того, примерно 1200 автомобилей блокируют движение к аэропортам и по кольцевой дороге вокруг Парижа.

Один из участников протеста уже пострадал, когда микроавтобус попытался прорваться сквозь "блокаду" таксистов по дороге в аэропорт Орли. Пассажиров буса заставили выйти из машины и идти пешком.

Позже на дорогах водители подожгли шины, полиция применила против них слезоточивый газ.

Как известно, таксисты протестуют против сервиса Uber (во Франции - VTC), который позволяет через мобильное приложение арендовать машину с водителем. Таким образом, считают протестующие, они попадают в неравные условия: стоимость традиционной маркировки и оборудования такси намного выше, чем установка Uber.

В свою очередь авиадиспетчеры своей забастовкой требуют, чтобы руководство аэропортов увеличило число персонала, снизив рабочую нагрузку. Сотрудники других госучреждений, в том числе учителя и работники социальной сферы, настаивают на необходимости повышения зарплат.