В Лондоне транспортный коллапс из-за забастовки работников метро (фото)

Несмотря на то, что 250 дополнительных автобусов были выведены на дороги британской столицы, лондонцы вынуждены долго простаивать в очередях, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на британское издание The Daily Mail.

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В частности, для того чтобы регулировать столпотворение на железнодорожных и автобусных остановках, местная власть привлекла дополнительные силы полиции.

В то же время, как сообщает издание, транспортным коллапсом уже воспользовались водители онлайн-сервиса такси Uber, которые повысили цены почти вдвое из-за большого спроса на их услуги.

Так, минимальный тариф сейчас составляет 9 фунтов (13 евро), с последующей тарификацией 2,25 фунта стерлингов (3,2 евро) за милю (1,6 км).

Напомним, ранее сообщалось, что работники метро Лондона объявили вторую забастовку за последний месяц.

Причиной является длительный спор относительно изменения условий труда в связи с намерением начать с 12 сентября круглосуточную работу метро.