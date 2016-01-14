Вице-премьер Сербии посоветовала Рогозину заботиться о России

Так она 13 января отреагировала на заявление российского политика, что Сербии грозит «Кельн-2» в случае евроинтеграции, передает Радио Свобода.

«Возможен ли в Сербии сценарий, который прогнозирует Рогозин? Я думаю, что он должен заботиться о своей собственной стране, а мы – о своей», – сказала Михайлович.

Напомним, заканчивая свой визит в Сербию, 12 января Дмитрий Рогозин упомянул о событиях в немецком Кельне, где в новогоднюю ночь произошли многочисленные нападения на женщин. Многие обвинили в этом мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки.

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"Я думаю, что можно так догармонизироваться с Евросоюзом, что у вас здесь будет Кельн номер два. Поэтому вы осторожнее с этой гармонизацией, а то потом у вас пришельцы будут чувствовать себя хозяевами, а ваши женщины будут бояться выходить на улицу", — утверждает Рогозин.