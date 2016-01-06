У ИГИЛ появились ракеты, способные сбивать пассажирские лайнеры и военные самолеты - СМИ

Они обучают джихадистов проводить сложные теракты в Европе, а также производить системы вооружения, способные поражать пассажирские лайнеры и военные самолеты, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.

По информации телеканала, ученые, работающие в "джихадистском университете" в сирийском городе Ракка, находящемся под контролем ИГИЛ, ошеломили западных экспертов по вооружениям, создав самодельный тепловой аккумулятор для ракет "земля-воздух".

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Кадры, полученные Sky News, показывают, что работающие на ИГИЛ специалисты могут восстановить тысячи ракет, списанные правительствами западных стран из-за истечения срока годности.

Кроме того, по информации СМИ, специалисты "Исламского государства" также создали работоспособные радиоуправляемые автомобили, которые могут использоваться для проведения терактов. Манекены с саморегулируемыми термостатами, позволяющими удерживать температуру человеческого тела, способны обходить сложную сканирующую аппаратуру, которая защищает оборонные объекты и правительственные здания в западных странах.

Напомним, ранее журнал "Исламского государства" Dabiq опубликовал фотографию самодельной бомбы, которая по словам боевиков, была взорвана на борту российского авиалайнера А321.