Боевики ИГИЛ показали фото бомбы, взорванной на борту российского А321
17:34, 18 ноября 2015Мир
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Журнал "Исламского государства" Dabiq опубликовал фотографию самодельной бомбы, которая по словам боевиков, была взорвана на борту российского авиалайнера А321.
REUTERS
На фото показана металлическая банка из-под безалкогольного напитка Schweppes, передает Reuters.
Рядом с банкой видно провод, который отходит к металлической основе, а также детонатор.
Here's the image they say is of the IED that took down the Russian jet. From the latest Dabiq: pic.twitter.com/NlEuECYfRc
— Graeme Wood (@gcaw) November 18, 2015
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По его словам, самодельное взрывное устройство было мощностью до 1,5 кг тротилового эквивалента. На обломках самолета обнаружены следы взрывчатых веществ иностранного производства, доложил Бортников Путину.
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