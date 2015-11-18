Боевики ИГИЛ показали фото бомбы, взорванной на борту российского А321

На фото показана металлическая банка из-под безалкогольного напитка Schweppes, передает Reuters.

Рядом с банкой видно провод, который отходит к металлической основе, а также детонатор.

Here's the image they say is of the IED that took down the Russian jet. From the latest Dabiq: pic.twitter.com/NlEuECYfRc — Graeme Wood (@gcaw) November 18, 2015

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По его словам, самодельное взрывное устройство было мощностью до 1,5 кг тротилового эквивалента. На обломках самолета обнаружены следы взрывчатых веществ иностранного производства, доложил Бортников Путину.