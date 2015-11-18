Боевики ИГИЛ показали фото бомбы, взорванной на борту российского А321

17:34, 18 ноября 2015
Мир
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Журнал "Исламского государства" Dabiq опубликовал фотографию самодельной бомбы, которая по словам боевиков, была взорвана на борту российского авиалайнера А321.

REUTERS

На фото показана металлическая банка из-под безалкогольного напитка Schweppes, передает Reuters.

Рядом с банкой видно провод, который отходит к металлической основе, а также детонатор. 

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По его словам, самодельное взрывное устройство было мощностью до 1,5 кг тротилового эквивалента. На обломках самолета обнаружены следы взрывчатых веществ иностранного производства, доложил Бортников Путину.

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