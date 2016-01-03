Баварский соратник Меркель вновь усомнился в целесообразности сохранения санкций ЕС против Москвы

Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает DW.

"Санкции наносят огромный вред баварской экономике, а также сельскому хозяйству. Мы должны себе задать вопрос, правомерен ли этот автоматизм: "Санкции - раз и навсегда", - подчеркнул Зеехофер.

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Он планирует 4 февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В декабре в интервью агентству dpa он уже высказывал пожелание обсудить целесообразность сохранения санкций на длительное время.

Отмечается, что позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров ЕС неизменна - продолжительность санкций в отношении Москвы привязана к выполнению Минских соглашений и их действие на декабрьском саммите Евросоюза было продлено до конца июля 2016 года.