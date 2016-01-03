Баварский соратник Меркель вновь усомнился в целесообразности сохранения санкций ЕС против Москвы
Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер вновь выразил сомнения в целесообразности сохранения экономических санкций в отношении России со стороны Евросоюза.
Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает DW.
"Санкции наносят огромный вред баварской экономике, а также сельскому хозяйству. Мы должны себе задать вопрос, правомерен ли этот автоматизм: "Санкции - раз и навсегда", - подчеркнул Зеехофер.
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Он планирует 4 февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В декабре в интервью агентству dpa он уже высказывал пожелание обсудить целесообразность сохранения санкций на длительное время.
Отмечается, что позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров ЕС неизменна - продолжительность санкций в отношении Москвы привязана к выполнению Минских соглашений и их действие на декабрьском саммите Евросоюза было продлено до конца июля 2016 года.