Решение ЕС о продлении санкций против России вступит в силу 22 декабря

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в Совете ЕС. «Принятое послами решение о продлении ограничительных мер сегодня утвердят путем письменной процедуры страны ЕС. Решение вступит в силу во вторник - после публикации в Официальном журнале ЕС», - заявил собеседник агентства.

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Это произойдет, если ни одна из стран не изменит свою позицию и не направит возражение в письменном виде. При этом, как сообщается, никаких новых санкций вводиться не будет.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря комитет постоянных представителей Евросоюза принял решение о продлени экономических санкций против России еще на полгода. 20 декабря Петр Порошенко зявил, что ЕС 21 декабря официально объявит о решении продлить санкции против России до 31 июля 2016 года.