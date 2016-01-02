В РФ займутся "патриотическим воспитанием" россиян всех возрастов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Об этом сообщается на сайте правительства России.

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«Госпрограмма состоит из пяти разделов и ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодёжи», - говорится в справке к постановлению.

Функции координатора при реализации госпрограммы возложены на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).