Россия включила день аннексии Крыма в "патриотическую программу воспитания" в школах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что со следующего года будет работать новая программа патриотического воспитания.

«У нас есть 4 основных праздника государственных: День России 12 июня, День народного единства 3 ноября, естественно, День Победы 9 мая и День воссоединения Крыма с Россией 18 марта. Эти 4 праздника должны стать общим каркасом, на который будет нанизываться целая система воспитательных мероприятий в школах", - подчеркнул Ливанов.

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Кроме этого, он сказал, что мероприятия патриотической программы не должны быть формальными.

«Здесь очень важно, чтобы мероприятия были интересны, увлекательны, вызывали желание в них участвовать. Это то, что должно пронизывать деятельность каждой школы и пронизывать каждый класс», - заявил он.

Справка УНИАН. 16 марта 2014 года при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

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18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

21 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.