СМИ: Йемен запустил две баллистические ракеты по Саудовской Аравии

Об этом передает саудовское государственное агентство SPA.

Одна из ракет была перехвачена ПВО и упала на территории Йемена, утверждают в коалиции. Вторая упала в пустыне к востоку от саудовского города Наджран, пишет РБК.

Командование коалиции в связи с этим подчеркнуло, что длительное перемирие в существующих условиях невозможно, и она даст отпор повстанцам-хуситам.

Кроме того, коалиция призвала мировое сообщество проявлять осторожность, так как хуситы, по ее мнению, угрожают стабильности и безопасности в регионе.

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8 декабря президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади обратился к коалиции с предложением на неделю прекратить военные действия против повстанцев. Он подчеркивал, что перемирие должно автоматически продлеваться в случае его соблюдения.

Конфликт между хуситами и суннитским руководством Йемена длится с 2004 года. Он обострился в сентябре 2014 года, когда повстанцы захватили Сану, столицу Йемена. После этого коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией, начала в Йемене военную операцию.