В Йемене при обстреле из гранатомета погиб чиновник и шесть его охранников

Губернатор направлялся на работу, передает Би-би-си.

Источники в службах безопасности Йемена сообщили на условиях анонимности международным информагентствам, что по машине генерала был произведен выстрел из гранатомета.

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Ответственность за покушение пока никто на себя не взял. По словам источников, его могли совершить как повстанцы-хуситы, которых проправительственные силы некоторое время назад выбили из Адена при поддержке Саудовской Аравии, так и местное отделение "Аль-Каиды".

Ранее УНИАН сообщал, что два террориста-смертника устроили взрывы в мечети аль-Балили в столице Йемена — Сане.