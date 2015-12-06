В Йемене при обстреле из гранатомета погиб чиновник и шесть его охранников
09:36, 06 декабря 2015Мир
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Генерал Гафар Саад и шесть его охранников стали жертвами взрыва утром в воскресенье.
REUTERS
Губернатор направлялся на работу, передает Би-би-си.
Источники в службах безопасности Йемена сообщили на условиях анонимности международным информагентствам, что по машине генерала был произведен выстрел из гранатомета.
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Ответственность за покушение пока никто на себя не взял. По словам источников, его могли совершить как повстанцы-хуситы, которых проправительственные силы некоторое время назад выбили из Адена при поддержке Саудовской Аравии, так и местное отделение "Аль-Каиды".
Ранее УНИАН сообщал, что два террориста-смертника устроили взрывы в мечети аль-Балили в столице Йемена — Сане.
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