Financial Times рассказала о зарплатах и надбавках боевиков "Исламского государства"

Иностранцы, добровольно вступившие в ряды террористов, ежемесячно получают от 600 до 1000 долларов, пишет Лента.ру со ссылкой на The Financial Times.

В то же время, местным жителям, которые поклялись в верности лидеру ИГ Абу Бакру Аль-Багдади, платят от 200 до 300 долларов.

Читайте такжеСирийская оппозиция обвинила Россию в сотрудничестве с ИГИЛ

Тем же, кто такой клятвы не приносил, ежемесячно достается от 50 до 150 долларов. Более того, за жену или рабыню джихадисты получают надбавку в 50 долларов, за ребенка — 35.

Состоять в вооруженных отрядах на подконтрольных ИГ территориях, согласно данным издания, достаточно выгодно — работники больниц, например, получают не более 300 долларов.