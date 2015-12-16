Financial Times рассказала о зарплатах и надбавках боевиков "Исламского государства"
19:18, 16 декабря 2015Мир
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Примерно две трети всех доходов террористической группировки "Исламское государство" — 600 миллионов долларов в год — идут на оплату труда джихадистов.
REUTERS
Иностранцы, добровольно вступившие в ряды террористов, ежемесячно получают от 600 до 1000 долларов, пишет Лента.ру со ссылкой на The Financial Times.
В то же время, местным жителям, которые поклялись в верности лидеру ИГ Абу Бакру Аль-Багдади, платят от 200 до 300 долларов.
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Тем же, кто такой клятвы не приносил, ежемесячно достается от 50 до 150 долларов. Более того, за жену или рабыню джихадисты получают надбавку в 50 долларов, за ребенка — 35.
Состоять в вооруженных отрядах на подконтрольных ИГ территориях, согласно данным издания, достаточно выгодно — работники больниц, например, получают не более 300 долларов.
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