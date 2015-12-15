Москва хочет обсудить с США урегулирование ситуации на Донбассе - Лавров
09:55, 15 декабря 2015Мир
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Россия хотела бы продолжить разговор о том, как США могут помочь разрешению кризиса на Украине.
REUTERS
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА "Новости".
"И, безусловно, мы очень бы хотели продолжить разговор, начатый президентами, о том, как Соединенные Штаты могут содействовать в урегулировании украинского кризиса", - сказал Лавров.
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Как сообщал УНИАН, ранее глава администрации президента России Сергей Иванов заявил в интервью одному из российских телеканалов, что США и РФ договорились на двухсторонней основе координировать действия по урегулированию ситуации в Украине, без подключения Вашингтона к «нормандскому формату».
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