Москва хочет обсудить с США урегулирование ситуации на Донбассе - Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА "Новости".

"И, безусловно, мы очень бы хотели продолжить разговор, начатый президентами, о том, как Соединенные Штаты могут содействовать в урегулировании украинского кризиса", - сказал Лавров.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава администрации президента России Сергей Иванов заявил в интервью одному из российских телеканалов, что США и РФ договорились на двухсторонней основе координировать действия по урегулированию ситуации в Украине, без подключения Вашингтона к «нормандскому формату».