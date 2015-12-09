Керри едет в Москву, будет говорить с Путиным об Украине и Сирии

"Через неделю я поеду в Москву и буду встречаться с ним (Путиным - УНИАН) и господином Лавровым по Сирии и Украине", — сказал Керри в среду, 9 декабря, на полях конференции ООН по климату, проходящей в Париже, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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По словам госсекретаря, Россия "была конструктивной" в попытке найти политическое решение сирийского конфликта.

Напомним, в мае Керри провел переговоры с Путиным, которые "не стали прорывом, но продемонстрировали первые признаки понимания между двумя странами".