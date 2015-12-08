Антиигиловская коалиция нанесла три десятка авиаударов по террористам в Сирии и Ираке

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Отмечается, что в результате двадцати ударов с воздуха в районе восьми иракских городов было уничтожено восемь тактических единиц и несколько транспортных средств, зданий и других целей.

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В Сирии коалиция нанесла 11 ударов вблизи трех городов, в результате чего уничтожено 10 тактических подразделений и других целей.

Ранее УНИАН сообщал, что самолеты международной коалиции под руководством США сбросили на объекты исламистов в Сирии в ноябре 3 тыс. 271 бомбу. Это стало рекордным показателем за все время военной кампании в Сирии и Ираке против "Исламского государства".