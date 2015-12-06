Коалиция во главе с США сбросила в ноябре рекордное количество бомб в Сирии

Это стало рекордным показателем за все время военной кампании в Сирии и Ираке против «Исламского государства», переадет Медуза со ссылкой на Bloomberg.

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Количество сброшенных бомб увеличилось почти вдвое с июня, когда международная коалиция нанесла наименьшее число ударов в этом году.

В общей сложности с августа 2014 года в Сирии и Ираке было нанесено более 32 тысяч ударов за 11 тысяч боевых вылетов.

Стоит отметить, что международная коалиция под руководством США, в которую входят Франция, Великобритания, Германия, Бахрейн и ряд других стран, ведет операцию в Сирии с августа 2014 года.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что поддерживает предложение Франции использовать правительственные войска в борьбе с «Исламским государством».