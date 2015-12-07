В США обвинили российскую авиацию в ударе по лагерю армии Асада

Об этом рассказал американский чиновник, работающий в военной сфере, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Собеседник агентства также опроверг данные о том, что к атаке причастны самолеты стран, которые входят в международную коалицию по борьбе с "Исламским государством".

Читайте такжеВ США отреагировали на сообщение об ударе коалиции по лагерю сирийских военныхНапомним, первыми о нанесении самолетами коалиции ударов по сирийским военным заявили в в базирующемся в Великобритании Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека. Позднее эти сведения официально подтвердили в Дамаске.

МИД Сирии заявил, что авиаудар был нанесен по лагерю сирийских военных и что в бомбардировке принимали участие четыре реактивных самолета, которые выпустили девять ракет. В Дамаске назвали это актом агрессии и уточнили, что, под данным сирийских властей,​​ жертвами этой атаки стали трое солдат.