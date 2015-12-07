Авиаудар коалиции по сирийской армии: Дамаск расценил атаку как "акт агрессии" и обратился в ООН
Сирийские власти подтвердили, что их военный лагерь подвергся бомбардировке со стороны возглавляемой США коалиции. В Дамаске расценили удары как "акт агрессии".
Как говорится в заявлении МИД Сирии, четыре самолета международной коалиции, возглавляемой США, "целенаправленно" наносили удары по лагерю сирийской армии в провинции Дейр аль-Зор, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По данным сирийских властей, самолеты выпустили девять ракет. В результате погибли трое человек, еще 13 получили ранения. По мнению Дамаска, авианалет следует расценивать как "акт агрессии".
Читайте такжеВ результате мощного авиаудара по Ракке уничтожены более 30 исламистов
В связи с этим Министерство иностранных дел Сирии обратилось в Совбез ООН с официальным письмом, в котором говорится, что США неэффективно борется с терроризмом, и их действия угрожают стабильности в регионе, передает агентство SANA.
Как отмечает агентство, это первый известный инцидент, когда коалиция нанесла удары по позициям правительственных сил.
Напомним, авиация коалиции ошибочно нанесла удар по лагерю сирийской армии.