Авиаудар коалиции по сирийской армии: Дамаск расценил атаку как "акт агрессии" и обратился в ООН

Как говорится в заявлении МИД Сирии, четыре самолета международной коалиции, возглавляемой США, "целенаправленно" наносили удары по лагерю сирийской армии в провинции Дейр аль-Зор, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным сирийских властей, самолеты выпустили девять ракет. В результате погибли трое человек, еще 13 получили ранения. По мнению Дамаска, авианалет следует расценивать как "акт агрессии".

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В связи с этим Министерство иностранных дел Сирии обратилось в Совбез ООН с официальным письмом, в котором говорится, что США неэффективно борется с терроризмом, и их действия угрожают стабильности в регионе, передает агентство SANA.

Как отмечает агентство, это первый известный инцидент, когда коалиция нанесла удары по позициям правительственных сил.

Напомним, авиация коалиции ошибочно нанесла удар по лагерю сирийской армии.