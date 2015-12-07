В США отреагировали на сообщение об ударе коалиции по лагерю сирийских военных

Международная коалиция во главе с США не наносила удара по лагерю сирийский военных в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил спецпредставитель президента США Барака Обамы при коалиции Бретт МакГерк на своей странице в Twitter.

«Коалиция не наносила ударов в пределах 55 километров от того места, где, как утверждается, произошел инцидент. Сведения о причастности коалиция являются неверными», - заявил он.

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Удары по сирийскому лагерю также опроверг представитель Пентагона полковник Стивен Уоррен, пресс-секретарь коалиции. «Мы видели сирийские сообщения, но мы не наносили удары в этой части Дейр-эз-Зор накануне. Мы не видим никаких доказательств», - заявил Уоррен (цитата Al Arabiya). Он также отметил, что коалиция наносила удары в 55 километрах от того места, где, как заявляют в Дамаске, были убиты военные.

Первыми о нанесении самолетов коалиции ударов по сирийским военным заявили в в базирующемся в Великобритании Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека. Позднее эти сведения официально подтвердили в Дамаске.

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МИД Сирии заявил, что авиаудар был нанесен по лагерю сирийских военных и что в бомбардировке принимали участие четыре реактивных самолета, которые выпустили девять ракет. В Дамаске назвали это актом агрессии и уточнили, что, под данным сирийских властей,​​ жертвами этой атаки стали трое солдат.