Франция, Россия и Сирия поддержали идею создания наземной коалиции против ИГИЛ

Об этом сообщает Reuters.

«Если Фабиус говорил о сотрудничестве с сирийской армией в борьбе против ИГ всерьез, то мы это приветствуем, но это потребует фундаментальных изменений в политике Франции по отношению к Сирии», - сказал он.

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Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил о необходимости участия в борьбе с боевиками «Исламского государства» наземных сил. По словам министра, с этим могут справиться «Свободная сирийская армия», курды и правительственные войска Сирии.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров поддержал предложение Фабиуса.

"То, о чем сказал Лоран Фабиус, идет в русле нашей инициативы, в том числе, которую подтвердил президент Путин, выступая на генассамблее ООН. Важно только разобраться в той части, которая касается Свободной сирийской армии",- цитирует Лаврова "РИА "Новости".

Как заявил российский министр, курды и вооруженная сирийская оппозиция изначально были введены в контекст инициативы Москвы о создании фронта борьбы с ИГ.