Германия исключила военный альянс с Россией по борьбе с ИГ

В Германии считают невозможным создание военного блока с Россией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Об этом заявил в опубликованном в субботу в журнале Spiegel интервью глава ведомства канцлера ФРГ Петер Альтмайер, передает ТАСС.

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"Вместе с Россией мы сидим за одним столом в Вене, - заявил он, имея в виду политический процесс по сирийскому урегулированию, начатый в австрийской столице. - Однако мы точно не вступим в военный альянс с Россией по борьбе с ИГ".

Напомним, в пятницу бундестаг утвердил участие бундесвера в антитеррористической миссии в Сирии и Ираке. Берлин направит на борьбу с ИГ самолеты-разведчики "Торнадо", фрегат и самолеты-заправщики. Непосредственного участия в боевых действиях вооруженные силы страны принимать не будут.