Европейский суд по правам человека обнаружил нарушения в российском законе о прослушке

Как говорится в решении по иску петербургского журналиста Романа Захарова, сотрудники правоохранительных органов могут начать прослушку, даже не объяснив суду ее необходимость; в законе не прописаны ситуации, при которых прослушка должна быть прекращена, а также не упорядочен надзор за процедурой получения доступа к переговорам, пишет Медуза.

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Кроме того, граждане РФ фактически не могут обжаловать прослушку, поскольку сначала они должны доказать, что их прослушивали, а это почти невозможно.

Роман Захаров подал жалобу в ЕСПЧ в 2006 году. До этого он пытался обжаловать факт прослушки своих разговоров в петербургском суде, но тот отклонил его заявление. Истец не смог доказать, что его прослушивали.