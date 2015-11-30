Россия в Сирии разбомбила хлебопекарню, которая обеспечивала 45 тыс. переселенцев хлебом – СМИ
Российская авиация нанесла в провинции Идлиб в Сирии авиаудары по хлебопекарне, которая обеспечивала около 45 тысяч внутренних сирийских переселенцев хлебом.
В Сирии авиация РФ разбомбила хлебопекарню гуманитарной организации, которая обеспечивала внутренних переселенцев.
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Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкую гуманитарную правозащитную благотворительную организацию IHH.
В турецкой организации заявляют, что организованная ими хлебопекарня была уничтожена в результате воздушной атаки. Пекарня была построена 16 месяцев назад для обеспечения сирийских переселенцев хлебом.
Кроме того, отмечается, что активисты сирийской оппозиции обвиняют Россию в осуществлении нападения на город Ариха в провинции Идлиб в воскресенье, в результате которого, по меньшей мере, 44 человека погибли.
Авиаудары были направлены на переполненный людьми рынок и несколько других районов в провинции Идлиб.
A bread bakery, established by IHH in Syria's Idlib, has been hit by Russian airstrikes. pic.twitter.com/ZLX4VwbnIj
— Humanitarian Relief (@IHHen) November 29, 2015