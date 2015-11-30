Украинская разведка рассказала об "особенностях" контракта для боевиков Донбасса, отправившихся в Сирию

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"На временно оккупированных территориях Луганской области продолжается привлечение личного состава в Сирию. Условиями контракта предусматривается ежемесячное денежное обеспечение в размере 1,4-2 тыс. долларов США", - отмечается в сообщении.

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При этом, по информации ГУР, компенсация родным в случае гибели составит 14 тыс. долл. Особенностью контракта является отсутствие обязательства по возврату тела.

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Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка сообщала, что из-за нехватки средств Генеральный штаб ВС России вынужден отказаться от комплектования подразделений, которые привлекаются к боевым действиям на территории Сирии, личным составом на контрактной основе (получают около 150 тыс. рублей в месяц). Поэтому Кремль вынужден использовать кадровых военнослужащих со штатным должностным окладом (до 85 тыс. рублей).