Журналист: болельщики на "Стад де Франс" одобрительно восприняли взрывы - думали, что петарды

Об этом рассказал в своей статье присутствовавший накануне на игре сборных Франции и Германии обозреватель The Financial Times Саймон Купер.

"Я сидел на стадионе и наблюдал за матчем Франция — Германия, когда услышал первый взрыв. Он был очень громким и, кажется, раздался снаружи стадиона. Большинство людей не обратили на него никакого внимания или даже одобрительно закричали и захлопали: футбольные болельщики привыкли к петардам. Даже после второго взрыва, несколько минут спустя, толпа оставалась в хорошем настроении, а игра продолжалась... После взрывов люди, что странно, продолжали наблюдать за игрой и одобрительно кричать, когда французы забивали гол", — написан он.

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По словам Купера, сам он прекратил следить за матчем, включил ноутбук, стал читать ужасные новости о терактах в центре Парижа и впервые в жизни задался вопросом, стоит ли ему с семьей оставаться в этом городе. Дом журналиста находится всего в нескольких сотнях метров от театра "Батаклан", где при захвате заложников неизвестными погибли 110 человек, а прямо за углом – здание бывшей редакции Charlie Hebdo, которую террористы атаковали в январе.

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По словам колумниста FT, место, в котором находится его дом, превратилось "в зону военных действий, где всюду стреляют".

Купер пишет, что не знает, что делать дальше, потому что Париж – город, в котором люди все время на виду. "Вы живете в Париже, чтобы выходить в свет, встречаться с друзьями в таких местах, как "Батаклан", беседовать с образованными людьми отовсюду, ходить на футбольные матчи или в Лувр, около которого также была стрельба. Суть Парижа – в общественных местах: кафе, учреждениях культуры и искусства, площадях. Ни в одном городе не найти лучше них. И когда все общественные места становятся опасными – а парижские власти предупредили жителей не покидать свои дома без "крайней необходимости" – город разрушается", — пишет обозреватель FT, опасаясь, что "чувство страха и опасности могут стать здесь новой нормой".

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По мнению Купера, эта трагедия была не признаком "битвы цивилизаций", а борьбой "двух тысяч джихадистов с великим городом".

Напомним, в результате серии терактов в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября погибло по меньшей мере 153 человека. Ответственность за преступления взяло на себя "Исламское государство".