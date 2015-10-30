Военные США не будут координировать свои действия в Сирии с Россией - СМИ

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

"Я не вижу сценария, при котором военные США могли бы координировать свои действия с россиянами", - заявил Эрнест на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли США обсуждать с РФ ситуацию в связи с отправкой в Сирию группы спецназа.

Читайте такжеПутин поддерживает Асада в Сирии, чтобы контролировать военно-морскую базу в Средиземном море - генерал НАТО

Говоря о возможном риске для спецназа США со стороны российской авиации, Эрнест вновь высказал точку зрения, что самолеты РФ наносят мало ударов в районах, где находятся боевики ИГ и где планируют быть американские военные.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что США отправят в Сирию небольшую группу американских сил специальных операций в рамках борьбы против "Исламского государства". Источники отмечают, силы специальных операций будут размещены на севере Сирии и будут работать вместе с курдскими вооруженными формированиями и "Свободной сирийской армией".