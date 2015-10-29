Правозащитники: Жертвами ударов авиации РФ в Сирии уже стали 595 человек, треть из них - мирные жители

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека, передает Reuters.

"Удары российской авиации стали причиной смерти 185 гражданских лиц и 410 представителей различных повстанческих групп", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на такие данные, Россия все равно продолжает утверждать, что удары ее воздушно-космических сил в Сирии направлены против ИГИЛ.

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Ранее посольство Великобритании в Российской Федерации заявляло, что 85% ударов российской авиации в Сирии совершаются против оппозиции из "Свободной сирийской армии", которая выступает против действующего президента Башара аль-Асада, а не против ИГИЛ.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства". Россия поддерживает действующие власти Сирии во главе с президентом Асадом.

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.