В Сирии европейские журналисты впервые сняли на видео российскую военную технику

Впервые европейским журналистам удалось зафиксировать военное присутствие РФ, поскольку ранее технику снимали только спутниковые камеры, передает ТСН со ссылкой на сайт My TF1 News.

В кадр попали российские военные вертолеты, самолеты и вертолеты Ан для транспортировки армии и техники на авиабазе Латакия.

Читайте такжеThe Guardian: Путин подтверждает поддержку Асада и осуждает "пропаганду" против Сирии

Издание отметило, что только официально Кремль поставляет Сирии технику для борьбы с "ИГ". Впрочем, считают, что главной целью Путина является защита военной базы в Тартусе и поддержка режима Асада.

Такое убеждение высказал экс-посол США в Сирии Роберт Форд.

"Если русские хотят бороться с "Исламским государством", почему отправляют самолеты в Латакию, а не в Дамаск? Зачем они отправляют системы противовоздушной обороны, если джихадисты не имеют авиации? В первую очередь, чтобы поддержать Асада", - убеждает бывший высокопоставленный чиновник из Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что шесть российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 предположительно прибыли на авиабазу под сирийским городом Латакия.