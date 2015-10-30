Глава Национальной разведки США считает, что у Путина нет стратегического плана

Он заявил в интервью CNN, что сомневается в том, что внешняя политика Москвы при Путине носит долгосрочный характер.

«Лично у меня есть сомнения, есть у него [Путина] какая-то долгосрочная стратегия или же он принимает рискованные решения каждый день, — заявил Клэппер, пишет РБК.

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По его мнению, вмешательство в сирийский конфликт — «еще одно тому подтверждение». Клэппер считает, что Путин, начав военную операцию в Сирии, показал себя как политика «импульсивного и авантюрного».

Глава Национальной разведки США также сомневается, что у Путина есть конкретный план действий военной операции в Сирии. «Думаю, он импровизирует изо дня в день», — ответил Клэппер на соответствующий вопрос ведущего.

Выражение «план Путина», обозначающее политическую и экономическую программу президента России, вошло в обиход после того, как в 2007 году его ввел председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Сам Путин заявлял, что это выражение придумал не он и оно означает план развития страны. В 2008 году Свердловский областной суд постановил, что словосочетание «план Путина» не является интеллектуальной собственностью партии «Единая Россия», и разрешил гражданам использовать его по своему усмотрению.

План Путина в Сирии в августе этого года разъяснил МИД России. Как писал РБК, суть плана президента заключается в том, чтобы создать в Сирии «широкий антитеррористический фронт» по борьбе с «Исламским государством».

30 сентября Россия начала военную операцию в Сирии, которая заключается в авиационной поддержке действий сирийской армии против боевиков «Исламского государства». После этого западные СМИ и правозащитники сообщали, что авиаудары наносятся не только по боевикам ИГ, но и по повстанцам. Москва эти сообщения всегда отвергает и называет развязанной против России информационной кампанией.