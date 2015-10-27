Минобороны РФ показало три новых авиаудара по Сирии (видео)

В течение прошлых суток российская авиация в Сирии продолжила бомбить якобы объекты инфраструктуры террористической группировки "Исламское государство".

Три соответствующих видео авиаударов Минобороны РФ опубликовало на своем канале в Youtube.

На записях якобы зафиксированы удары авиации РФ по базе приема и подготовки боевиков в провинции Дамаск, району боевиков в провинции Хама и укрепленному опорному пункту боевиков в провинции Латакия.

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Как сообщал УНИАН, несмотря на заверения российской стороны, что удары наносятся только по позициям группировки «Исламское государство» или других «террористов»,почти 80% российских авиаударов в Сирии пришлись по районам, которые ИГ не контролирует.

Как показал анализ, большая часть ударов была осуществлена в районах, которые удерживают другие группировки, противостоящие режиму сирийского президента Башара Асада, в том числе ответвления "аль-Каиды", но также и повстанцы, которых поддерживает Вашингтон и его союзники.