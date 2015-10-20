В РФ заявили, что ничего не знают о трех погибших в Сирии россиянах

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на источник в российском посольстве в Дамаске.

Читайте такжеThe New York Times: План Путина по разделу Сирии

"Никакой информацией о якобы "гибели трех россиян" или "трех российских военнослужащих" в Сирии, о чем сообщало агентство Рейтер, не располагаем", - заявили дипломаты.

"Все это очень похоже на очередной информационный вброс, тем более, что источником этих данных стал Лондонский центр наблюдения за правами человека, который, в свою очередь, ссылается на некие "собственные источники", - утверждают в посольстве.

Отметим, ранее сообщалось, что в Сирии убиты трое россиян, воевавших на стороне Асада.