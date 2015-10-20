В Сирии убиты трое россиян, воевавших на стороне Асада - Reuters

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийском правительстве, пишет Европейская правда.

Согласно сообщению, еще больше россиян получили ранения.

Так, если информация подтвердится, это будет первый случай гибели российских военных в Сирии со времени, когда РФ начала свою операцию 30 сентября.

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Официальные представители сирийского правительства были недоступны для комментариев. Российское Минобороны также не ответило на просьбу о комментарии.

Представители оппозиционной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" подтвердили факт гибели россиян, однако не привели деталей. В то же время, по информации наблюдателей, речь идет не о представителях регулярной армии, которые воюют в Сирии, а о добровольцах.

Источник в правительстве Сирии заявил, что в момент атаки на посту близ Дамаска находились 20 россиян.

"Существует 90% вероятности что удар нанесла оппозиция", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.