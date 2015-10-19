РФ уничтожила в Сирии 49 объектов, в том числе командный пункт одного из отрядов ИГИЛ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

«С авиабазы «Хмеймим» выполнено 33 боевых вылета по 49 объектам террористов, расположенных в провинциях: Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама», - говорится в сообщении.

Утверждается, что за сутки в результате воздушных ударов уничтожено: 2 командных пункта бандформирований; 3 склада боеприпасов и вооружения; 2 подземных бункера; 32 огневых позиции в горно-лесистой местности; 9 укрепленных огневых позиций бандформирований; мастерская по производству пусковых установок и реактивных снарядов.

Подтверждения этой информации из других источников отсутствует.

В частности, в Минобороны РФ заявили, что в ходе проведения воздушной разведки в районе Эль-Эс, провинция Идлиб, российскими беспилотными средствами был вскрыт командный пункт одного из отрядов группировки «Джибгат-ан-Нусра». После доразведки объекта по другим каналам бомбардировщик Су-24 нанёс по нему воздушный удар. В результате применения авиабомбы командный пункт террористов и два находившихся рядом с ним грузовых автомобиля, оснащенных зенитными установками ЗУ-23, были уничтожены.

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В районе населенного пункта Джуб-Эз-Зарус, провинция Хама, бомбардировщиком Су-34 нанесен удар корректируемыми авиабомбами по вскрытым средствам разведки подземным укрытиям, имеющим разветвленную сеть выходов в различных частях населенного пункта. В результате точных попаданий авиационных бомб комплекс подземных сооружений террористов уничтожен.

Также пара российских штурмовиков Су-25 в районе населенного пункта Дуэйр-Эль-Акрад провинции Латакия нанесла два последовательных удара фугасными авиабомбами по выявленному российскими средствами разведки крупного лагеря подготовки боевиков ИГИЛ. В результате двух ударов лагерь и вся тренировочная инфраструктура уничтожены.

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«Точечное применение российской боевой авиации в провинции Дамаск привело к принципиальному изменению оперативной обстановки в данном районе. Боевики группировки ИГИЛ, испытывающие острый недостаток в боеприпасах, массово покидают занимаемые позиции. Средствами разведки только за прошедшую ночь зафиксировано оставление позиций и уход в направлении населенного пункта Мардж-Судтан нескольких крупных отрядов численностью около 100 боевиков каждый», - говорится в сообщении.

Утверждается, что после выполнения боевых задач все самолеты российской авиагруппы вернулись на авиабазу «Хмеймим».