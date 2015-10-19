Bloomberg: игра Путина в Сирии требует ответа США

В редакционной статье под названием «Игра Путина в Сирии требует ответа США», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что президент США Барак Обама кажется сбитым с толку, когда предупреждает Путина, что он усугубит войну и застрянет в «трясине». Первое – безусловно, верно; второе может произойти со временем. В то же время, слишком много жизней и интересов США поставлено на карту, чтобы Обама стоял в стороне и надеялся, что в Сирии Путин сам выроет себе яму размером с Афганистан.

Какая же тогда альтернатива? Основная цель администрации простая и сложная одновременно: помочь беженцам, и, таким образом помочь создать условия для политического урегулирования.

Это означает создание убежищ для беженцев и других некомбатантов на территориях под контролем повстанцев, которые необходимо обезопасить как от Асада, так и от «Исламского государства». На юге, вдоль иорданской границы, уже есть район, где доминируют более 50 повстанческих групп коалиции, которые сотрудничают с США и Иорданией. На севере, Турция предложила создать аналогичную зону вдоль своей границы, в настоящее время контролируемой в значительной степени «Исламским государством».

В то же время, США должны потребовать от Путина использовать свое влияние на Асада, чтобы тот не задействовал вертолетный флот Сирии, который сбросил тысячи бочковых бомб на гражданское население в контролируемых повстанцами районах. И если Путину это не удастся или он откажется, что очень вероятно, США должны быть готовы выполнить работу самостоятельно. Россию также нужно заставить понять, что если она будет обстреливать поддерживаемых США повстанцев или безопасные зоны, США расширят свою воздушную войну и включит в нее силы Асада.

Все это, конечно, потребует большего присутствия США, но оно не должно быть в форме боевых частей – которых, как Обама ясно дал понять, ожидать не следует в любом случае. Вместо этого, внимание следует обратить на укрепление присутствия НАТО в регионе, особенно вдоль турецко-сирийской границы, которое будет не только защищать убежища, но также препятствовать более опасным действиям Путина.

Одно из проявлений этого вреда сейчас разворачивается в северном городе Алеппо, где повстанцы, которые контролируют большую часть города, продвигаются под атаками российских ВВС, а также сирийских, иранских и войск Хезболлы с одной стороны, и «Исламского государства» - с другой. Без поддержки, Алеппо, вероятно, падет.

Тогда, по некоторым оценкам, более миллиона беженцев покинут регион. Оставшиеся в городе, в основном сунниты, вряд ли, покорно примут восстановление правительства Асада и станут еще более радикальными. Неизбежно, некоторые из них перейдут в «Исламское государство». Ничто из этого не приблизит конец войны, и не послужит интересам США на Ближнем Востоке.

Участие России в Сирии еще больше усугубляет и без того жестокую и запутанную ситуацию. Тем не менее, если США будут не в состоянии ответить, конфликт в Сирии станет только хуже. Как стратегия, пренебрежение больше не выдерживает никакой критики.