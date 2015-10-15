СМИ: Обама решил отсрочить вывод войск из Афганистана

Об этом пишет Дождь по информации ABC News.

Изданию стало известно, что почти 10 тысяч солдат останутся в Афганистане до окончания 2015 года. До конца 2016 года в стране продолжат службу 5500 военных.

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Обама ранее планировал вывести практически все американские войска из Афганистана уже к концу 2015 года, кроме тех, которые защищают американское посольство в Кабуле. В прошлом году он объявил, что количество военнослужащих сократится с 9800 до 1000 человек.

Войска будут размещены в Джелалабаде, Кандагаре, Кабуле и Баграме. Им будет поручено проведение двух небоевых миссий — в первую очередь контртеррористической против Аль-Каиды, а также военные будут тренировать, консультировать и оказывать помощь афганским силам безопасности.