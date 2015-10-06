The New York Times: последствия смертельных авиаударов в Афганистане

Об этом говорится в редакционной статье "Последствия смертельных авиаударов в Афганистане", опубликованной на сайте газеты The New York Times. Кроме того, есть много вопросов без ответов и много путаницы по поводу того, как больница, главный объект здравоохранения в северо-восточном регионе Афганистана, стала целью.

Генерал Джон Кэмпбелл, который командует силами США и НАТО в Афганистане, признал на пресс-конференции в понедельник, что авиаудар американских боевых вертолетов в субботу «случайно задел» мирных жителей, и пообещал провести тщательное расследование. Этого недостаточно. Кроме того, независимая группа должна иметь возможность быстро получить всю информацию, необходимую для составления достоверного заключения о том, что пошло настолько неправильно.

Генерал Кэмпбелл сказал, что афганские силы, которые воюют, чтобы вернуть Кундуз у талибов, попали под огонь возле больницы, и призвали американцев на помощь, что привело к бомбардировке. Он признал, что это противоречит первоначальным докладам, в которых было заявлено, что американские силы были под угрозой, и авиаудар был совершен в их интересах, что в субботу побудило его назвать удар "оправданным".

Есть серьезные проблемы с этими объяснениями. Чиновники с «Врачами без границ» сказали, что все стороны конфликта, в том числе в Вашингтоне и Кабуле, были явно заранее проинформированы о GPS координатах больницы. После того, как начался обстрел, группа связалась с американскими и афганскими властями, но прошло 30 минут, прежде чем бомбардировка была остановлена, сказала группа.

Добавляет путаницы вопрос о том, была ли вообще борьба возле больницы. По данным Алисы Рубин из «The Times», пресс-секретарь полиции в Кундузе, Сайед Сарвар Хусаини, сказал, что талибы вошли в больницу и использовали ее в качестве огневой позиции. В больнице лечили раненых всех сторон конфликта – политика, которая уже давно раздражала афганские силы безопасности. Но трое сотрудников больницы – помощник, который был ранен в результате взрыва и две медсестры, которые остались невредимыми, - сказали, что не было никакой борьбы в непосредственной близости от больницы, и талибов в больнице также не было. Арьян Хехенкамп, ​​директор «Врачей без границ» в Нидерландах, также отрицал, что талибы были в больнице, написав в Twitter, что внутри были только сотрудники, пациенты и смотрители.

Согласно международному гуманитарному праву, намеренный удар по больнице может быть военным преступлением, и генерал Кэмпбелл настаивал: «мы не наносим удары по таким целям, абсолютно». Но что-то явно пошло не так в этом случае.

Неужели афганские силы, которые в понедельник, казалось, делали успехи в отвоевании Кундуза у талибов, допустили ошибку касательно Талибана, ведущего стрельбу из больницы? Какую роль играют американские силы специального назначения, которые занимаются наземной подготовкой и помогают афганцам? Почему американский летчик не увидел больницу и не проверил цель по списку охраняемых объектов, перед стрельбой?

Невозможно избежать всех жертв среди гражданского населения в войне, особенно когда бои идут в густонаселенных городах, как Кундуз. На протяжении многих лет, подавляющее большинство гражданских смертей было от рук талибов, но американские войска делали смертельные ошибки. Всякий раз, когда это происходило, американские военачальники обещали исправить правила участия, чтобы минимизировать риски. Генерал Кэмпбелл повторил это обещание в понедельник. Ему необходимо срочно пересмотреть этот вопрос.