Появилось видео новых мощных ударов российской авиации в Сирии
14:09, 07 октября 2015Мир
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Сегодня российские самолеты нанесли очередную серию авиаударов по сирийской провинции Хама и приближенным к провинции Идлиб районам с использованием ракет класса "воздух-земля".
REUTERS
Отметим, что российские авиаудары сопровождались проведением наземной операции сирийских военных в четырех различных локациях.
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В свою очередь премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что лишь два удара из 57, осуществленных российской авиацией в Сирии, были нанесены по целям, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство".
Также сегодня стало известно, что в Сирии правительственные войска и авиация РФ начали наступление на оппозицию.
Также агентство Reuters опубликовало снимки военных вертолетов РФ, сделанные возле сирийского портового города Латакия.
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