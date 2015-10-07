Появилось видео новых мощных ударов российской авиации в Сирии

Отметим, что российские авиаудары сопровождались проведением наземной операции сирийских военных в четырех различных локациях.

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В свою очередь премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что лишь два удара из 57, осуществленных российской авиацией в Сирии, были нанесены по целям, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Также сегодня стало известно, что в Сирии правительственные войска и авиация РФ начали наступление на оппозицию.

Также агентство Reuters опубликовало снимки военных вертолетов РФ, сделанные возле сирийского портового города Латакия.